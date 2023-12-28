Во Франции скончался бывший глава Еврокомиссии

Жак Делор был главой Европейской комиссии в 1985—1995 годах.

На 98-м году жизни ушел из жизни Жак Делор, которого называют "архитектором современногоЕвросоюза ".

Также читайте Умер соавтор Акта провозглашения независимости Украины

Об этом информирует BBC News.

В сообщении указывается, что о смерти политика объявила его дочь Мартина Обри.

"Он умер сегодня утром в своем парижском доме во сне", — сообщила Обри.

Жак Делор был депутатом Европарламента в 1979—1981 годах, министром финансов в 1981—1984 годах и председателем Европейской комиссии в 1985—1995 годах.

Под его руководством было завершено создание общего рыночного пространства, шенгенской зоны, а также введена единая валюта — евро.

Напомним, ранее сообщалось, что умер президент Объединенных Арабских Эмиратов.

Кроме того, мы ранее информировали, что скончался знаменитый украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко.

Читайте также: