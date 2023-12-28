Запідозрила у зраді: на Одещині жінка розрізала коханому живіт

В Одеській області жінка через ревнощі ледь не позбавила життя співмешканця. Під час сварки жінка вдарила чоловіка ножем у живіт.

Про це повідомили у Ізмаїльському районному відділі поліції.

Подія мала місце на території приватного домоволодіння в одному із сіл Саф’янівської громади.

"Під час застілля між цивільним подружжям, яке прожило разом понад 10 років, виникла побутова сварка. Жінка запідозрила чоловіка у зраді, схопила ніж і вдарила його у живіт. Поліцію та "швидку" допомогу потерпілому викликав односелець, який перебував у них у гостях. Чоловіка без свідомості госпіталізували до лікарні з проникаючим колото-різаним пораненням з ушкодженнями внутрішніх органів. Своєї провини правопорушниця не заперечувала, але пояснила, що у скоєному винна оковита", - розповіли у поліції.

З місця події поліцейські вилучили ніж та інші докази протиправної діяльності та призначили низку експертиз.

Злочин кваліфікується за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі від п'яти до восьми років. Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідство триває.

Нагадаємо, 12-річний хлопець напав на вітчима з ножем, щоб захистити матір.

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