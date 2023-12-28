Умер изобретатель культового пистолета Гастон Глок

Его не стало на 95-м году жизни.

Умер основатель американской компании-производителя огнестрельного оружия Glock Гастон Глок.

Об этом говорится на сайте компании.

Австрийского инженера не стало 27 декабря в возрасте 94 лет. Причина смерти пока что неизвестна.

"Гастон Глок на протяжении всей своей жизни определял стратегическое направление деятельности группы Glock и готовил ее к будущему. Дело его жизни будет продолжаться в его духе", — говорится в сообщении.

Гастон Глок / Фото: glock.com

В компании также подчеркнули, что Гастон не только революционизировал мир стрелкового оружия в 80-х годах, но и смог поднять бренд Glock до уровня мирового лидера в индустрии легкого огнестрельного оружия.

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Гастон Глок родился 19 июля в 1929 году в Вене. Сначала он производил карнизы для штор, а также делал ножи для австрийской армии. В 1963 году он основал компанию Glock. Бренд компании стал известен, прежде всего, благодаря производству пистолетов для сотрудников полиции и спецслужб. Первоначально компания занималась производством вспомогательного снаряжения, но в начале 1980-х Глок разработал новую модель пистолета – Glock 17. Оружие стало популярным во многих странах.

Glock 17 / Фото: glock.com

В июле в 1999 году Чарльз Эверт, деловой партнер Глока, в попытке скрыть миллионные хищения из компании Glock, решил убить Глока. Для этого он нанял Жака Пешо, напавшего на Гастона с молотком в гараже в Люксембурге. Глок получил семь ран головы и потерял около литра крови, но и сам смог нанести Пешо два удара. В результате неудачного покушения Пешо был приговорен к 17 годам лишения свободы, а Эверт, на основе его показаний – к 20 годам.

Напомним, во Франции скончался бывший глава Еврокомиссии. Жак Делор был главой Европейской комиссии в 1985-1995 годах.

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