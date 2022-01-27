Відома українська акторка перенесла важку операцію на серці

Тетяна Шеліга потрапила до лікарні із серйозною проблемою.

Відома українська акторка театру та кіно, заслужена артистка України Тетяна Шеліга перенесла важку операцію на серці.

Нещодавно 73-річна знаменитість потрапила до лікарні із закритою аортою на 99%. На щастя, її вдалося врятувати. Так, колега артистки, акторка Ольга Сумська зателефонувала до лікарів Інституту серця, де їй сказали терміново госпіталізувати Шелігу. Тетяні встановили у серці стент.

Про це зірка серіалу "Коли ми дома" написала на своїй сторінці у Facebook та подякувала Ользі, друзям, які збирали кошти, та лікарям за вдалу операцію та порятунок життя.

Тетяна Шеліга / facebook.com/profile.php?id=100009028690160

"Друзі, мої дорогі, віддані та рідні! Яка я вам вдячна за те, що мене врятували! Мені Бог по життю послав тих прекрасних людей, які поставилися до моєї біди, як до своєї! Оленька Сумська, щоб я робила без тебе? І всі, хто перевів мені гроші... Як вас багато, кого я знаю і не знаю, а ви прийшли на допомогу... Хочу написати про людину, ім'я якої вже увійшло в історію України. Це – Борис Михайлович Тодуров, засновник інституту Серця та один із провідних кардіохірургів не лише в Україні, а й у всьому світі! Це йому зателефонувала Ольга Сумська і він сказав: "Негайно везіть її до нас, поки не пізно! Час у неї йде на години", – поділилася Тетяна.

Тетяна Шеліга та Борис Тодуров / facebook.com/profile.php?id=100009028690160

Акторка додала, що тепер зможе продовжити нормальне життя завдяки професійній роботі лікарів.

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