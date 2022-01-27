"Був справжнім гуцулом": помер колишній чоловік Марії Бурмаки

"Він дуже багато зробив хорошого", - зауважила співачка.
Українська співачка Марія Бурмака повідомила, що помер її колишній чоловік та батько її доньки Ярини - Дмитро Небесійчук.
Про це вона написала у повідомленні у Facebook.
"Двічі ми одружувались, двічі розходились. Ніхто не знає, як правильно було. Був людиною тяжкою, справжнім гуцулом. Але він дуже багато зробив хорошого. Дуже багатьом людям. Вічна пам’ять. Зустрінемось вже, Дмитрику, на небесах. Нехай душа твоя спочиває", - написала вона.
Нагадаємо, що виконавиця познайомилася зі своїм чоловіком, продюсером Дмитром Небесійчуком на одному з музичних фестивалів, де майбутня артистка брала участь. Проте стосунки не склалися.
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