Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

"Был настоящим гуцулом": умер бывший муж Марии Бурмаки

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Был настоящим гуцулом": умер бывший муж Марии Бурмаки

instagram.com/mariaburmaka

"Он очень много сделал хорошего", – отметила певица.

Украинская певица Мария Бурмака сообщила, что умер ее бывший муж и отец ее дочери Ярины – Дмитрий Небесийчук.

Об этом она написала в сообщении Facebook.

"Дважды мы женились, дважды расходились. Никто не знает, как правильно было. Был человеком тяжелым, настоящим гуцулом. Но он очень много сделал хорошего. Очень многим людям. Вечная память. Встретимся уже, Дима, на небесах. Пусть душа твоя покоится", — написала она.

© facebook.com/maria.burmaka
facebook.com/maria.burmaka

Напомним, что исполнительница познакомилась со своим мужем, продюсером Дмитрием Небесийчуком на одном из музыкальных фестивалей, где участвовала будущая артистка. Однако отношения не сложились.

Читайте также:

Мария Бурмака – "Не бойся жить"

Мария Бурмака – "Не бойся жить"

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация