"Был настоящим гуцулом": умер бывший муж Марии Бурмаки

"Он очень много сделал хорошего", – отметила певица.

Украинская певица Мария Бурмака сообщила, что умер ее бывший муж и отец ее дочери Ярины – Дмитрий Небесийчук.

Об этом она написала в сообщении Facebook.

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"Дважды мы женились, дважды расходились. Никто не знает, как правильно было. Был человеком тяжелым, настоящим гуцулом. Но он очень много сделал хорошего. Очень многим людям. Вечная память. Встретимся уже, Дима, на небесах. Пусть душа твоя покоится", — написала она.

facebook.com/maria.burmaka

Напомним, что исполнительница познакомилась со своим мужем, продюсером Дмитрием Небесийчуком на одном из музыкальных фестивалей, где участвовала будущая артистка. Однако отношения не сложились.

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