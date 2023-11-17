Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відома українська співачка опинилася під крапельницею через помилку лікаря

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
479
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Відома українська співачка опинилася під крапельницею через помилку лікаря

Співачка SWOIIA / Фото: instagram.com/swoiia

SWOIIA могла втратити голос через недбалість лікаря.

Українська співачка SWOIIA, яку багато хто пам'ятає як маленьку Ассоль, поділилася страшною історією, яка сталася з нею через помилку лікаря.

Зараз артистка активно працює над записом нової пісні. Під час робочого процесу вона відчула певні проблеми з голосом через нежить і звернулась до лікаря, що ледь не вартувало їй здоров'я.

SWOIIA каже, що звернулась за консультацією до лікаря, з яким постійно працює і той порадив їй зробити процедуру очищення слизистої, яка має назву "кукушка" і є доволі простою.

Тож співачка й подумати не могла, що щось може піти не так. Під час підготовки у лікарняному кабінеті медсестра поклала поруч два шприци: один з розчином для промивання горла, інший – з дезінфікуючим розчином, котрим обробляють інструменти медики. Лікар переплутав їх і залив співачці в ніс дезінфікуючий розчин.

Спочатку артистка не звернула уваги на те, що всередині почало сильно щипати, бо лікар попередив про такі можливі наслідки. Але майже миттєво у співачки почався сильний набряк. І тоді з'ясувалося, що лікар використав не той шприц. Він сам дуже перелякався і дуже вибачався.

"Мені ввели дві ампули протизапального, щоб зняти набряк, я поїхала додому, але там мені стало ще гірше. Пекло так, що мені хотілося зняти голову і покласти її в холодильник. Викликали швидку", - поділилася SWOIIA.

Співачка SWOIIA / © instagram.com/swoiia
Співачка SWOIIA / Фото: instagram.com/swoiia
Співачка SWOIIA / © instagram.com/swoiia
Співачка SWOIIA / Фото: instagram.com/swoiia

За словами артистки їй дуже пощастило, що розчин не доторкнувся голосових зв'язок, інакше вона б могла залишитись без голосу до кінця життя, що для кожної співачки – справжня трагедія.

Зараз SWOIIA займається лікуванням слизистої оболонки і плекає велику надію, що зможе відновити всі рецептори, котрі відповідають за смаки і запахи, бо наразі вона їх не відчуває. Артистка впевнена, що вже скоро вона зможе повноцінно займатися справою свого життя – музикою.

Читайте також:

Дата публікації
Перегляди
479
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація