Відома українська співачка опинилася під крапельницею через помилку лікаря

Українська співачка SWOIIA, яку багато хто пам'ятає як маленьку Ассоль, поділилася страшною історією, яка сталася з нею через помилку лікаря.

Зараз артистка активно працює над записом нової пісні. Під час робочого процесу вона відчула певні проблеми з голосом через нежить і звернулась до лікаря, що ледь не вартувало їй здоров'я.

SWOIIA каже, що звернулась за консультацією до лікаря, з яким постійно працює і той порадив їй зробити процедуру очищення слизистої, яка має назву "кукушка" і є доволі простою.

Тож співачка й подумати не могла, що щось може піти не так. Під час підготовки у лікарняному кабінеті медсестра поклала поруч два шприци: один з розчином для промивання горла, інший – з дезінфікуючим розчином, котрим обробляють інструменти медики. Лікар переплутав їх і залив співачці в ніс дезінфікуючий розчин.

Спочатку артистка не звернула уваги на те, що всередині почало сильно щипати, бо лікар попередив про такі можливі наслідки. Але майже миттєво у співачки почався сильний набряк. І тоді з'ясувалося, що лікар використав не той шприц. Він сам дуже перелякався і дуже вибачався.

"Мені ввели дві ампули протизапального, щоб зняти набряк, я поїхала додому, але там мені стало ще гірше. Пекло так, що мені хотілося зняти голову і покласти її в холодильник. Викликали швидку", - поділилася SWOIIA.

Співачка SWOIIA / Фото: instagram.com/swoiia

Співачка SWOIIA / Фото: instagram.com/swoiia

За словами артистки їй дуже пощастило, що розчин не доторкнувся голосових зв'язок, інакше вона б могла залишитись без голосу до кінця життя, що для кожної співачки – справжня трагедія.

Зараз SWOIIA займається лікуванням слизистої оболонки і плекає велику надію, що зможе відновити всі рецептори, котрі відповідають за смаки і запахи, бо наразі вона їх не відчуває. Артистка впевнена, що вже скоро вона зможе повноцінно займатися справою свого життя – музикою.

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