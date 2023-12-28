Відомий американський режисер зізнався, що має українське коріння

Відомий американський режисер Майкл Манн, який працював над фільмами "Останній з могікан", "Феррарі", "Сутичка" та інших, зізнався, що має українське коріння.

Як виявилося, рідні знаменитості жили в місті Овруч, Житомирська область. Однак у першій половині 20 століття вони емігрували до США та Аргентини. За словами Манна, він про це навіть не здогадувався, допоки йому не розповів бразильський режисер з українським корінням Гектор Бабенко.

Майкл Манн / Фото: Associated Press

"У мене дійсно є дещо, що тісно поєднує мене з Україною. Уся моя родина походить із міста Овруч. Коли мій дідусь залишив Україну й вирушив до США, дві його сестри емігрували до Аргентини разом із дідусем і бабусею Гектора Бабенка. Я не знав про це, поки не познайомився з ним, він розповів мені цю історію", - зізнався Майкл в інтерв'ю The Village.

Американський режисер зізнався, що неабияк переймається долею України у війні з Росією та стежить за новинами.

"Я стежу за боротьбою, яку зараз веде Україна. Бережіть себе, хай вам щастить. До речі, нещодавно я подивився документальний фільм Шона Пенна "Суперсила", це надзвичайна стрічка", - поділився режисер.

Майкл Манн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала про світових зірок, які мають українське коріння. У багатьох знаменитостей пращури були вихідцями з міст України.

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