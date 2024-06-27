Відомий український актор вперше став батьком

В артиста та його обраниці народилася дівчинка.

Відомий український актор Марк Дробот, який грав у серіалах "Обіцянка Богу" та "Кріпосна", вперше став батьком.

Первістка артистові народила його кохана Марина Бондарчук. Радісну новину повідомили на сторінці "Молодого театру" в Facebook, де Марк Дробот працює вже багато років.

Закохані стали батьками дівчинки. Парочка дала донечці незвичне ім'я Златомира.

Марк Дробот та Марина Бондарчук / Фото: facebook.com/molodyytheatre

"Щасливої долі дівчинці, любові, затишку і порозуміння родині. Хай маленька зірочка зростає під мирним небом, а її дитинство буде безтурботним та сповненим радості!" – йдеться в повідомленні театру.

Нагадаємо, нещодавно дружина банкіра Сергія Тігіпка народила донечку. Алла Зіневич стала мамою вчетверте. Подружжя вже виховує трьох синів, у яких тепер з'явилася сестричка.

Сергій Тігіпко та Алла Зіневич учетверте стали батьками

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