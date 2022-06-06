Відомий український актор здійснив камінгаут: "Я – гей"

Український актор Олександр Піскунов здійснив камінгаут.

Знаменитість, який зіграв у таких фільмах та серіалах: "І будуть люди", "Кіборги", "Козаки", "Клятва лікаря", "Крути 1918" та "Ангели 1,2", зізнався, що має нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, де зізнався, що йому боляче.

"Я – гей. І це дуже болить. Але я не хочу нікого шукати", – написав Олександр.

Олександр Піскунов / Фото: instagram.com/peacekunow

У відповідь колеги та кумири актора вибухнули повідомленнями зі словами підтримки. Підписники зазначили, що це дуже сміливий вчинок.

Пишаюся! Ти сильна та гарна людина!

Сонечко! Це абсолюнто нормально, це ж фізика. І Слава Богу. Ми вільні бути тим, ким почуваємося. Дуже сильно обіймаю.

Бути собою, приймати себе = бути щасливим! Бажаю тобі цього!

Від цього ти не стаєш менш hot person! Ми любимо і поважаємо тебе таким, яким ти є

Нагадаємо, Макс Корж після хейту скасував концерти в Росії. Українці дорікнули співаку у подвійних стандартах.

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