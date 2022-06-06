Зеленський прокоментував українське громадянство Невзорова

Президент підтвердив, що росіянин Невзоров подався на українське громадянство.

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 6 червня прокоментував надання українського громадянства російському публіцисту та блогеру Олександру Невзорову.

Про це пише "Суспільне".

"Я знаю, що він хотів полишити громадянство РФ, бо підтримує Україну. Ми мали про це розмову, він є у списках. Якщо ми можемо хитати Росію, то треба це робити. Я вважаю, що це наша зброя теж – люди будь-якого громадянства, які виступають за Україну", - сказав глава держави.

Нагадаємо, 3 червня 2022 року Олександр Невзоров повідомив, що він та його дружина Лідія отримали українське громадянство за визначні заслуги перед Україною.

Читайте також: