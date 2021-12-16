Віктор Павлік показався з двома синами та онуком: "Ось і покоління"

Віктор Павлік показався з двома синами та онуком: "Ось і покоління"

Артист поділився рідкісним кадром.

Український співак Віктор Павлік захопив рідкісним фото зі своїми синами та онуком.

У фотоблогу артист розмістив знімок, на якому постав із 37-річним Олександром, крихітним Михайликом та 11-річним онуком Давидом. Кадр родина зробила на святкуванні півріччя молодшого сина виконавця.

Віктор Павлік з синами та онуком / instagram.com/viktorpavlik

Також цим фото Сашко поділився у своєму Instagram і підписав його так: "Ось і покоління. Мишку пів року! Ростемо далі".

Ймовірно, донька зірки Христина не змогла приїхати на вечірку. Втім, вона привітала молодшого братика у Мережі.

"Сьогодні моєму найменшому братику 6 місяців. Ніби ще такий маленький, але вже аж цілих пів року! Нехай кожного дня тішить своєю чарівною усмішкою і росте найздоровішим", – написала Христина.

instagram.com/miss_chris_rv

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