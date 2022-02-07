Віра Брежнєва показала подарунок від Меладзе на 40-річчя

Костянтин вручив своїй коханій два подарунки.

Відома співачка Віра Брежнєва нещодавно гучно відсвяткувала 40-річчя.

Так, зірка отримала чимало подарунків. Як говорить Віра, цьогоріч вона зробила whist-list. Всі презенти від гостей були саме такі, які виконавиця хотіла. Втім, дехто таки робив Вірі сюрприз.

Зокрема, своїм подарунком співачку здивував чоловік, Костянтин Меладзе. Коханий подарував Вірі книгу The Beatles get back.

"Я вперше в житті зробила whist-list. Тому майже всі подарунки булі ті, які я хотіла. Але були й сюрпризи. Ось один із них здивував найбільше. Від чоловіка", - поділилася співачка.

Віра Брежнєва показала подарунок від Меладзе / instagram.com/ververa

Також Віра розповіла, що Меладзе підготував для неї два подарунки. Втім, інший презент вона вирішила залишити в таємниці.

До речі, на святкуванні дня народження Брежнєвої було чимало гостей. Однак не всім вдалося приїхати. Віра говорить, що не було близько 10 близьких їй людей. Зокрема, не змогли приїхати сестра Галя з чоловіком та донька Соня.

Віра Брежнєва розповіла, кого з гостей не було на святкуванні дня народження / instagram.com/ververa

"У Соні активне навчання. Третій курс. До пропусків лекцій погано ставляться. Летіти з Лос-Анджелеса не близько. І не лише Соні не було. Не було ще моєї старшої сестри Галі з чоловіком, зятя Жені, рідних та близьких. Близько 10 гостей не змогли приїхати з різних причин. Тому були просто подумки з нами", - поділилася Віра.

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