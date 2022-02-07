Вера Брежнева показала подарок от Меладзе на 40-летие

Константин вручил своей любимой два подарка.

Известная певица Вера Брежнева недавно громко отметила 40-летие.

Звезда получила немало подарков. Как говорит Вера, в этом году она сделала whist-list. Все презенты от гостей были именно такие, какие исполнительница хотела. Впрочем, некоторые делали Вере сюрприз.

В частности, своим подарком певицу удивил муж Константин Меладзе. Возлюбленный подарил Вере книгу The Beatles get back.

"Я впервые в жизни сделала whist-list. Поэтому почти все подарки были те, которые я хотела. Но были и сюрпризы. Вот один из них больше всего удивил. От мужа", — поделилась певица.

Вера Брежнева показала подарок от Меладзе / instagram.com/ververa

Вера рассказала, что Меладзе подготовил для нее два подарка. Впрочем, другой презент она решила оставить в секрете.

Кстати, на праздновании дня рождения Брежневой было немало гостей. Однако не всем удалось приехать. Вера говорит, что не было около 10 близких ей людей. В частности, не смогли приехать сестра Галя с мужем и дочь Соня.

Вера Брежнева рассказала, кого из гостей не было на праздновании дня рождения / instagram.com/ververa

"У Сони активная учеба. Третий курс. К пропускам лекций плохо относятся. Лететь из Лос-Анджелеса не близко. И не только Сони не было. Не было еще моей старшей сестры Гали с мужем, зятя Жени, родных и близких. Около 10 гостей не смогли приехать по разным причинам. Поэтому были просто мысленно с нами", — поделилась Вера.

Читайте также: