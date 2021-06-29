Влад Яма показав, як дівчата "непритомніють" від нього

Влад Яма показав, як дівчата "непритомніють" від нього

Хореограф поділився кумедним відео.

Відомий хореограф та ведучий нового проєкту "Твій День" Влад Яма показав як дівчата реагують на нього, коли він просто проходить повз них.

Так, спочатку на своїй сторінці в TikTok, а потім Іnstagram, зірковий шоумен поділився новим відео, де постав у образі чоловіка про якого мріють усі дівчата. У ролику Влад йде повз басейн на якому стоять маленькі дівчатка та при погляді на знаменитість, нібито, непритомніють, і падають у басейн.

"А що таке краш?", - поцікавився Яма у дописі під відео.

Варто зазначити, що фоловери у коментарях запитали хореографа чи є його моделям хоча б 18. Та все ж, зрозуміли жарт зірки та оцінили його у коментарях.

Так ось що означає фраза "дівчата штабелями падають"

Це коли всі дівчата які є біля басейну, захотіли зняти відео з Владом, і ось він вихід

Майже як Винник

Нагадаємо, днями простори TikTok також захопила співачка Авріл Лавін. Артистка опублікувала короткий кліп на свій хіт 2002 року Sk8er Boi. У якому вирішила постати у своєму культовому образі.

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