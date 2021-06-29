Влад Яма показал, как девушки от него "теряют сознание"

Хореограф поделился забавным видео.

Известный хореограф и ведущий нового проекта "Твой День" Влад Яма показал как девушки реагируют на него, когда он просто проходит мимо.

Так, сначала на своей странице в TikTok, а затем Instagram, звездный шоумен поделился новым видео, где предстал в образе мужчины о котором мечтают все девушки. В ролике Влад идет мимо бассейна, где стоят маленькие девочки и при взгляде на знаменитость, якобы, теряют сознание и падают в бассейн.

"А что такое краш?", — поинтересовался Яма в посте под видео.

Стоит отметить, что фолловеры в комментариях спросили хореографа есть ли его моделям хотя бы 18. Но все же, поняли шутку звезды и оценили ее в комментариях.

Так вот что значит фраза "девушки штабелями падают"

Это когда все девушки которые есть у бассейна, захотели снять видео с Владом, и вот он выход

Почти как Винник

Напомним, на днях просторы TikTok также захватила певица Аврил Лавин. Артистка опубликовала короткий клип на свой хит 2002 Sk8er Boi. Где решила предстать в своем культовом образе.

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