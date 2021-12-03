Володимир Остапчук насмішив відео з п'яненькою дружиною

Певно, Христина добре провела час з подружками.

Український шоумен Володимир Остапчук часто показує прихильникам, як минає його життя.

І йдеться не лише про роботу та дітей ведучого. Цього разу знаменитість потішив шанувальників кумедним відео. У ньому дружина Остапчука, нотаріусиня Христина Горняк постає трошки п'яненькою. Обраниця шоумена якраз повернулася додому і переодягалася, як Володимир почав її знімати.

У відео Остапчук запитує кохану: "Випила, так?". На що Христина відповідає: "Та ну що, не так я вже й випила". На це Володимир просить дружину повторити за ним слово "синхрофазатрон", однак Горняк не надто вдалося.

Певно, у Христини з гумором все гаразд, оскільки вона не змусила чоловіка видалити відео, а, певно, посміялася разом з ним.

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