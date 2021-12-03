Владимир Остапчук насмешил видео с пьяненькой женой

Наверное, Кристина хорошо провела время с подружками.

Украинский шоумен Владимир Остапчук часто показывает поклонникам, как проходит его жизнь.

И речь не только о работе и детях ведущего. На этот раз знаменитость порадовал поклонников забавным видео. В нем жена Остапчука, нотариус Кристина Горняк выступает немного пьяненькой. Избранница шоумена как раз вернулся домой и переодевалась, как Владимир начал ее снимать.

В видео Остапчук спрашивает любимую: "Выпила, да?" На что Кристина отвечает: "Та ну что, не так я уже и выпила". На это Владимир просит жену повторить за ним слово синхрофазатрон, однако Горняк не слишком удалось это сделать.

Наверное, у Кристины с юмором все хорошо, поскольку она не заставила мужа удалить видео, а, вероятно, посмеялась вместе с ним.

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