Єва Лонгорія у білому бікіні прогулялася пляжем разом з підрослим сином

Хлопчик дуже схожий на свою зіркову маму.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія поділилася рідкісними кадрами зі своїм підрослим сином Сантьяґо Енріке.

Зіркова матуся опублікувала світлини разом з хлопчиком у своїх Instagram-stories. Лонгорія показала, як разом з сином розважалася під час відпочинку на пляжі.

Єва та її син уважно роздивлялися морські хвилі та прогулювалися вздовж узбережжя. Щасливі кадри з хлопчиком, який дуже схожий на свою маму, знаменитість залишила без підпису.

48-річна акторка позувала поруч з п'ятирічним сином у білому бікіні, який підкреслив її засмагле тіло та виразні форми. Від сонця Єва захистила обличчя бейсболкою.

Єва Лонгорія з сином / Фото: instagram.com/evalongoria

Нагадаємо, що Єва Лонгорія вперше стала мамою у червні 2018 року. Акторка народила сина від мексиканського медіамагната Хосе Антоніо Бастона, з яким одружилася 2016 року після трьох років стосунків.

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