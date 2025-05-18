"Євробачення-2025": як виступив переможець конкурсу у фіналі

Переможець "Євробачення-2025" JJ / © eurovision.tv

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У швейцарському Базелі оголосили 69-го за рахунком переможця міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення".

Кришталевий кубок цьогоріч здобув представник Австрії – співак JJ. На арені Санкт-Якобсгалле виконавець виконав Wasted Love та виборов найбільшу кількість балів. Тим часом редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, яким був виступ у фіналі переможця "Євробачення-2025".

Артист JJ віддав перевагу чорно-білому шоу. З реквізиту у виконавця була палуба корабля, довкола якої розвіювалося вітрило. Тим часом сам австрієць виступав у чорному костюмі. Співак дивував своїм потужним голосом та оперним співом. На жаль, на створення цієї композиції JJ надихнула російська оперна співачка Анна Нетребко, яка є путіністкою та підтримує війну в Україні.

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Зазначимо, раніше редакція сайту ТСН.ua також писала, що відомо про цьогорічного переможця "Євробачення". Кришталевий кубок артист виборов завдяки пісні Wasted Love.

Нагадаємо, тим часом український гурт Ziferblat потрапив до топ-10. Представник України отримав на конкурсі 218 балів та посів 9 місце.