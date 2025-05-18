"Євробачення-2025": що відомо про переможця конкурсу – австрійського співака JJ

JJ - переможець Євробачення-2025 / © Associated Press

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Щойно у Базелі, Швейцарія, відгримів фінал 69-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025", де перемогу здобув представник Австрії — 24-річний співак JJ із піснею "Wasted Love".

JJ, справжнє ім’я якого Йоганнес Піч, народився 29 квітня 2001 року у Відні в родині австрійця та філіппінки. Частину дитинства він провів у Дубаї, де вперше познайомився з поп-музикою через караоке-вечірки в родинному колі, а також із оперою, яку слухав разом із батьком. 2016 року родина повернулася до Австрії, де Йоганнес продовжив музичну освіту. Він навчався в оперній школі Віденської державної опери, а згодом вступив до Університету музики та виконавського мистецтва у Відні, де вивчав класичну музику.

JJ (Йоганнес Піч) / © instagram.com/johannesjjpietsch

JJ (Йоганнес Піч) / © instagram.com/johannesjjpietsch

Кар’єра JJ розпочалася з участі в музичних шоу. 2020 року він взяв участь у британському шоу "Голос", а вже наступного року став фіналістом австрійського конкурсу "Starmania". Здатність поєднувати оперний вокал із сучасною поп-музикою – його фішка.

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Зокрема, це JJ і продемонстрував у конкурсній пісні "Wasted Love", з якою JJ виступив на "Євробаченні". До слова, трек був створений у співпраці з Teya (Теодора Шпірич) — представницею Австрії на конкурсі 2023 року, та композитором Томасом Тернером. Композиція поєднує елементи опери та сучасного попу, розповідаючи про біль нерозділеного кохання через морські метафори. Сценічне оформлення, розроблене іспанським режисером Серхіо Хаеном, включало чорно-білу палітру та кінематографічні ефекти, що підкреслювали емоційність виступу.

Перемога JJ принесла Австрії третю в історії перемогу на "Євробаченні" після тріумфів Удо Юргенса 1966 року та Кончіти Вурст 2014 року. Загалом співак набрав 436 балів, отримавши 258 від журі та 178 від глядачів, випередивши Ізраїль, який посів друге місце.

Проте не обійшлося без скандалів. У березні 2025 року в інтерв’ю австрійському агентству APA JJ зізнався, що надихається творчістю російської оперної співачки Анни Нетребко, відомої своєю підтримкою кремлівського режиму. Це викликало хвилю обурення в Мережі, особливо з огляду на геополітичну ситуацію та участь України в конкурсі. Незважаючи на критику, JJ не коментував ситуацію публічно.

Скандал: JJ про Анну Нетребко

Тим не менш, наступне "Євробачення-2026" лунатиме вже в Австрії. А просто зараз пропонуємо переглянути найцікавіші події “Євробачення-2025” в текстовій хроніці.

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