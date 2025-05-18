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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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"Євробачення-2025": яке місце посіла Україна на конкурсі

Український представник увійшов до топ-10.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ziferblat

Ziferblat / © eurovision.tv

У швейцарському місті Базель 17 травня відгримів міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2025", де перемогу здобула Австрія.

Україну цьогоріч представляв гурт Ziferblat, який складається з соліста Даниїла Лещинського, гітариста Валентина Лещинського та барабанника Федора Ходакова. За кришталевий кубок музиканти боролися з піснею Bird of Pray. Врешті, колектив виборов 60 балів від професійного журі та 158 від глядачів, що в сумі - 218. Загалом, Ziferblat виборов у фіналі 9 місце та потрапив до топ-10.

Тим не менш, колектив просто приголомшив своїм виступом на сцені. Соліст, попри проблеми з голосом, потужно виконав пісню Bird of Pray. Наприкінці виступу Ziferblat промовив важливі слова - "Слава Україні!".

Ziferblat на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Ziferblat на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Зазначимо, редакція сайту вела текстову хроніку грандіозного фіналу "Євробачення-2025". Ми ретельно стежили за перебігом подій на пісенному конкурсі та повідомляли найцікавіше. Раптом ви щось пропустили - подробиці в нашому матеріалі.

Дата публікації
Кількість переглядів
1020
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