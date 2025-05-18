"Евровидение-2025": какое место заняла Украина на конкурсе

Ziferblat / © eurovision.tv

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В швейцарском городе Базель 17 мая отгремел международный песенный конкурс "Евровидение-2025", где победу одержала Австрия.

Украину в этом году представляла группа Ziferblat, которая состоит из солиста Даниила Лещинского, гитариста Валентина Лещинского и барабанщика Федора Ходакова. За хрустальный кубок музыканты сражались с песней Bird of Pray. В конце концов коллектив завоевал 60 баллов от профессионального жюри и 158 от зрителей, что в сумме - 218. В общей сложности, Ziferblat завоевал в финале 9 место и попал в топ-10.

Тем не менее, коллектив просто ошеломил своим выступлением на сцене. Солист, несмотря на проблемы с голосом, мощно исполнил песню Bird of Pray. В конце выступления Ziferblat произнес важные слова – "Слава Украине!".

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Ziferblat на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Отметим, редакция сайта вела текстовую хронику грандиозного финала "Евровидения-2025". Мы тщательно следили за ходом событий на песенном конкурсе и сообщали самое интересное. Вдруг вы что-то пропустили – подробности в нашем материале.