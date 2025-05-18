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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
28
Время на прочтение
1 мин

"Евровидение-2025": как выступил победитель конкурса в финале

Представитель Австрии JJ запомнился своим черно-белым шоу и оперным пением.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Победитель "Евровидения-2025" JJ

Победитель "Евровидения-2025" JJ / © eurovision.tv

В швейцарском Базеле объявили 69-го по счету победителя международного песенного конкурса "Евровидение".

Хрустальный кубок в этом году получил представитель Австрии – певец JJ. На арене Санкт-Якобсгалле исполнитель исполнил Wasted Love и завоевал наибольшее количество баллов. Тем временем редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, каким было выступление в финале победителя "Евровидения-2025".

Артист JJ отдал предпочтение черно-белому шоу. Из реквизита у исполнителя была палуба корабля, вокруг которой развевался парус. Тем временем сам австриец выступал в черном костюме. Певец удивлял своим мощным голосом и оперным пением. К сожалению, на создание этой композиции JJ вдохновила российская оперная певица Анна Нетребко, которая является путинисткой и поддерживает войну в Украине.

Отметим, ранее редакция сайта ТСН.ua также писала, что известно о победителе "Евровидения" этого года. Хрустальный кубок артист завоевал благодаря песне Wasted Love.

Напомним, тем временем украинская группа Ziferblat попала в топ-10. Представитель Украины получил на конкурсе 218 баллов и занял 9 место.

Дата публикации
Количество просмотров
28
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