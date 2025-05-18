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"Евровидение-2025": результат голосования конкурса
Первое место на "Евровидении-2025" заняла Австрия. Предлагаем узнать, кто попал в топы и на каких позициях оказались другие страны.
В ночь на 18 мая в швейцарском городе Базель отгремел грандиозный финал "Евровидения-2025", где победу одержала Австрия.
Всего на арену Санкт-Якобсгалле вышли представители 26 стран. Первое место завоевал певец JJ, получив в сумме 436 баллов от зрителей и судей, тем временем на последней строчке оказалось Сан-Марино, которое набрало всего 27 баллов. Представитель Украины – группа Ziferblat – попал в топ-10, заняв 9 место.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться с результатами голосования зрителей и судей и узнать, какие места завоевали страны.
1. Австрия – 436
2. Израиль – 357
3. Эстония – 356
4. Швеция – 321
5. Италия – 256
6. Греция – 231
7. Франция – 230
8. Албания – 218
9. Украина – 218
10. Швейцария – 214
11. Финляндия – 196
12. Нидерланды – 175
13. Латвия – 158
14. Польша – 156
15. Германия – 151
16. Литва – 96
17. Мальта – 91
18. Норвегия – 89
19. Великобритания – 88
20. Армения – 72
21. Португалия – 50
22. Люксембург – 47
23. Дания – 47
24. Испания – 37
25. Исландия – 33
26. Сан-Марино – 27
Напомним, Израиль в этом году получил второе место, а по зрительскому голосованию – первое. Впрочем, выступление страны в финале пытались сорвать. Участницу Юваль Рафаэль освистывали, что организаторам конкурса даже пришлось вмешиваться.