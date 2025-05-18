"Евровидение-2025": результат голосования конкурса

JJ - победитель "Евровидения-2025" / © Associated Press

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В ночь на 18 мая в швейцарском городе Базель отгремел грандиозный финал "Евровидения-2025", где победу одержала Австрия.

Всего на арену Санкт-Якобсгалле вышли представители 26 стран. Первое место завоевал певец JJ, получив в сумме 436 баллов от зрителей и судей, тем временем на последней строчке оказалось Сан-Марино, которое набрало всего 27 баллов. Представитель Украины – группа Ziferblat – попал в топ-10, заняв 9 место.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться с результатами голосования зрителей и судей и узнать, какие места завоевали страны.

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1. Австрия – 436

2. Израиль – 357

3. Эстония – 356

4. Швеция – 321

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5. Италия – 256

Италия на "Евровидении-2025" / © Associated Press

6. Греция – 231

7. Франция – 230

8. Албания – 218

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9. Украина – 218

10. Швейцария – 214

Швейцария на "Евровидении-2025" / © Associated Press

11. Финляндия – 196

12. Нидерланды – 175

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13. Латвия – 158

14. Польша – 156

15. Германия – 151

Германия на "Евровидении-2025" / © eurovision.tv

16. Литва – 96

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17. Мальта – 91

18. Норвегия – 89

19. Великобритания – 88

20. Армения – 72

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Армения на "Евровидении-2025" / © Associated Press

21. Португалия – 50

22. Люксембург – 47

23. Дания – 47

24. Испания – 37

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25. Исландия – 33

26. Сан-Марино – 27

Сан-Марино на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Напомним, Израиль в этом году получил второе место, а по зрительскому голосованию – первое. Впрочем, выступление страны в финале пытались сорвать. Участницу Юваль Рафаэль освистывали, что организаторам конкурса даже пришлось вмешиваться.