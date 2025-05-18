"Євробачення-2025": результат голосування конкурсу

JJ - переможець "Євробачення-2025" / © Associated Press

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У ніч проти 18 травня у швейцарському місті Базель відгримів грандіозний фінал "Євробачення-2025", де перемогу здобула Австрія.

Усього на арену Санкт-Якобсгалле вийшли представники 26 країн. Перше місце виборов співак JJ, отримавши у сумі 436 балів від глядачів та суддів, тим часом на останній сходинці опинилося Сан-Марино, яке набрала всього 27 балів. Представник України – гурт Ziferblat – потрапив до топ-10, посівши 9 місце.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися з результатами голосування глядачів та суддів і дізнатися, які місця вибороли країни.

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1. Австрія – 436

2. Ізраїль – 357

3. Естонія – 356

4. Швеція – 321

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5. Італія – 256

Італія на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

6. Греція – 231

7. Франція – 230

8. Албанія – 218

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9. Україна – 218

10. Швейцарія – 214

Швейцарія на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

11. Фінляндія – 196

12. Нідерланди – 175

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13. Латвія – 158

14. Польща – 156

15. Німеччина – 151

Німеччина на "Євробаченні-2025" / © eurovision.tv

16. Литва – 96

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17. Мальта – 91

18. Норвегія – 89

19. Велика Британія – 88

20. Вірменія – 72

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Вірменія на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

21. Португалія – 50

22. Люксембург – 47

23. Данія – 47

24. Іспанія – 37

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25. Ісландія – 33

26. Сан-Марино – 27

Сан-Марино на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Нагадаємо, Ізраїль цьогоріч здобув друге місце, а за глядацьким голосуванням – перше. Утім, виступ країни у фіналі намагалися зірвати. Учасницю Юваль Рафаель освистували, що організаторам конкурсу навіть довелося втручатися.