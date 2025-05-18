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"Євробачення-2025": результат голосування конкурсу
Перше місце на "Євробаченні-2025" посіла Австрія. Пропонуємо дізнатися, хто потрапив до топів та на яких позиціях опинилися інші країни.
У ніч проти 18 травня у швейцарському місті Базель відгримів грандіозний фінал "Євробачення-2025", де перемогу здобула Австрія.
Усього на арену Санкт-Якобсгалле вийшли представники 26 країн. Перше місце виборов співак JJ, отримавши у сумі 436 балів від глядачів та суддів, тим часом на останній сходинці опинилося Сан-Марино, яке набрала всього 27 балів. Представник України – гурт Ziferblat – потрапив до топ-10, посівши 9 місце.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися з результатами голосування глядачів та суддів і дізнатися, які місця вибороли країни.
1. Австрія – 436
2. Ізраїль – 357
3. Естонія – 356
4. Швеція – 321
5. Італія – 256
6. Греція – 231
7. Франція – 230
8. Албанія – 218
9. Україна – 218
10. Швейцарія – 214
11. Фінляндія – 196
12. Нідерланди – 175
13. Латвія – 158
14. Польща – 156
15. Німеччина – 151
16. Литва – 96
17. Мальта – 91
18. Норвегія – 89
19. Велика Британія – 88
20. Вірменія – 72
21. Португалія – 50
22. Люксембург – 47
23. Данія – 47
24. Іспанія – 37
25. Ісландія – 33
26. Сан-Марино – 27
Нагадаємо, Ізраїль цьогоріч здобув друге місце, а за глядацьким голосуванням – перше. Утім, виступ країни у фіналі намагалися зірвати. Учасницю Юваль Рафаель освистували, що організаторам конкурсу навіть довелося втручатися.