"Євробачення-2022": у Cloudless вимкнувся звук під час виступу у фіналі нацвідбору

Під час виступу сталися технічні проблеми.

Першими вийшли на сцену фіналу нацвідбору учасники гурту Cloudless.

Так, колектив продемонстрував у своєму виступі справжній драйв. Та якщо на репетиції все минуло ідеально, то у фіналі через технічні проблеми у Cloudless вимкнувся звук.

Учасники колективу матимуть змогу знову виступити у фіналі. Після восьмого номеру вийдуть на сцену ще раз, аби переспівати. Саме тоді судді й оцінять виступ Cloudless.

Cloudless / instagram.com/eurovision.ua

А фронтмен колективу настільки перехвилювався та засмутився, що не стримав своїх емоцій. Маша Єфросиніна та Тимур Мірошниченко підтримали юнака.

Цьогоріч суддями нацвідбору стали співачки Тіна Кароль, Джамала та член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін. Втім, і глядачі також зможуть підтримати своїх улюбленців. Після того, як ведучі, Маша Єфросиніна та Тімур Мірошниченко оголосять початок голосування, підтримати фаворита можна, надіславши платне SMS з кодом учасника на номер 7576. З одного номера голосувати можна буде лише один раз.

Результати голосування глядачів (50%) додадуть до суддівського (50%) і сформують рейтингову таблицю. Якщо станеться таке, що декілька артистів наберуть однакову кількість балів, то переможе той, хто отримав більше балів від глядачів.

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