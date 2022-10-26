Юрій Ткач показав кумедне відео, як він вдома економить електроенергію

В ролику актор показав, як треба правильно користуватися електричними приладами, аби заощадити електроенергію.
Зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач зняв для "Байрактар News" кумедний ролик, де показав, як правильно треба економити електроенергію.
Зокрема, ранок зірки почався з того, що він замислився над тим, що бойлер надто енергозатратний. Тож вмивати обличчя зірка вирішив не повністю, а лише очі, і Ткач жінці заборонив купатися в гарячій воді. Також Юрій на відео позаклеював всі розетки. За словами коміка, раніше він робив це для дітей, а нині ж - для дорослих.
"Коротше кажучи, економлю електроенергію. Провів ранковий інструктаж. Якщо раніше я заклеював розетки, щоб до них не доторкалися діти, то тепер ще й дорослі. Жінка захотіла прийняти душ, я сказав, щоб вона не включала сильно гарячу воду. Але вона в мене любить жити на широку ногу, а в цьому випадку - на помиту", - пожартував актор.
Ткач також показав, як дізнається новини. Загалом, актор пішов до кав'ярні, щоб користуватися Інтернетом. Утім, телефон все одно розряджається, тому він читав новини у відвідувачів. Щоправда, за це його вигнали з кав'ярні. Вдома їжу Ткач теж не готував, адже плита електрична, тож сам підкріпився консервами, а дітей нагодував пластівцями з молоком.
"Так, треба зробити вечерю. Курку? Ні, це духовка. Пасту? Ну, це плита, а вона теж електрична. А це завдання. Точно! Відкрив консерви, зробив дітям хлоп'я з молоком, запалив свічки та влаштував романтичну вечерю. Коротше кажучи, економлю електроенергію", - йдеться у відео.
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