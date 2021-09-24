Зірка "Гаррі Поттера" Том Фелтон знепритомнів під час турніру з гольфу

Зірка "Гаррі Поттера" Том Фелтон знепритомнів під час турніру з гольфу

Фелтона госпіталізували до місцевої лікарні.

Британський актор Том Фелтон знепритомнів під час турніру з гольфу серед знаменитостей, який відбувався в американському штаті Вісконсин напередодні 43-го Кубка Райдера.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що 34-річну знаменитість госпіталізували до місцевої лікарні. На світлинах з місця інциденту видно, що під час транспортування з поля Whistling Straits на електрокарі Фелтон був у свідомості.

Жодних подробиць про стан актора, відомого за роллю суперника Гаррі Поттера Драко Малфоя у франшизі фільму, наразі немає.

На турнірі Фелтон представляв Європу разом з колишнім професійним хокеїстом Теему Селянне з Фінляндії.

Як повідомлялося, зірка серіалу "Пуститися берега" Боб Оденкірк знепритомнів на знімальному майданчику.

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