Злата Огнєвіч у купальнику похвалилася струнким тілом на Занзібарі

Зірка має бездоганний вигляд.

Співачка Злата Огнєвіч, як і більшість зірок українського шоубізнесу, наразі у відпустці.

Артистка обрала для відпочинку Африку та зупинила свій вибір на Занзібарі. Зі спекотної країни зірка вже опублікувала перші гарячі фото у своєму Instagram. На знімках знаменитість хизувалася формами у чорному купальнику із застібками. Виконавиця посвітила струнким тілом.

Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

Цікаво, що знімки Злата зробила сама за допомогою селфіпалиці.

Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

У дописі зірка зізналася, що поїхати на Занзібар було спонтанним рішенням. Також вона поділилася, що планувала поїхати на триденне сафарі, а також відвідати найвищий стратовулкан в Танзації – Кіліманджаро.

"Спущуся до кратера вулкана (він вже не працює, все ок), побачу древнє африканське плем'я та багато іншого!!! Загалом, виходить все якось несподівано чудово!" – поділилася вона.

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