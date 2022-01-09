Мандарини в Україні: ціни, вирощування та страви з солодким фруктом

Мандарини пасуватимуть до рибних салатів.

Смачні та корисні: мандарини - одні з найулюбленіших цитрусових українців. Лише минулого року їх до нас імпортували на майже 120 мільйонів доларів. У мандаринах - багато вітамінів та клітковини. І можна ці цитрусові не лише купити на базарі, а й самому виростити в теплиці, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 8 січня.

Мандарини: особливості вирощування

Тетяна Кузьмук із Запоріжжя вирощує цитрусові вже 12 років. Навіть створила справжній зимовий сад – на 80 квадратних метрах. Мандарини - одні з найулюбленіших плодів. Саджанці замовляє з Іспанії та Сполучених Штатів Америки. Підтримувати кімнатну температуру та необхідний рівень вологості повітря, не заливати деревця водою, а ще - забезпечити їм достатньо світла і – за кілька років мандарини родитимуть рясно, каже садівниця.

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Плоди жінка збирає регулярно, але не продає. Яка урожайність мандаринових дерев - не підраховувала. У супермаркеті мандарини Тетяна не купує вже давно. Їсть лише зі свого саду. Тетяна так захопилася вирощуванням мандаринів, що мріє висадити ще більше дерев. Але спершу, каже, - потрібно розширити присадибну ділянку.

Мандарини в Україні: ціни

Тим часом на тернопільському ринку - оранжеві гори. Мандарини - чи не на кожній ятці. Іспанські - 40 гривень за кілограм, а ще з Італії по сорок п'ять. З Туреччини - найдешевші - по тридцять вісім гривень за кілограм. Одних ціни лякають, а інших влаштовують. Лише минулого року Україна імпортувала мандарин на майже 120 мільйонів доларів. Тобто - приблизно уполовину більше, ніж у 2020. Найактивніше їх завозили із Туреччини, Пакистану та Єгипту. Продавці запевняють - ці цитрусові не надто подорожчали протягом останнього часу. І радять, як обрати найсолодші. Чим шкірка м'якша, тим солодша.

Мандарини: користь цитрусових

Природний антисептик - так називає мандарини дієтологиня Мар'яна Лебідь. І радить їсти ці фрукти зі всіма волокнами та ворсинками. Але з'їдати протягом доби варто не більше пів десятка мандаринок, наголошує дієтологиня. А перед вживанням - обов'язково мити. Бо на шкірці можуть бути залишки хімічних речовин, які використовують для довшого зберігання цитрусових. Такі плоди, як правило, - липкі на дотик.

Мандарини: страви

Спершу столичний шеф-кухар береться готувати карпачо. Рибу Тарас Шевченко нарізав заздалегідь - тоненькими слайсами. Соусів чотири - з різними смаками - від солодкого до кислуватого. Для карпачо можна брати лише свіжу сиру морську або ж океанічну рибу. Натомість - від річкової краще відмовитись



Далі шеф-кухар нарізає помідори чері та мандарини. Каже, ці кисло-солодкі цитрусові пасують до страв із риби та морепродуктів. А от поливати рибу мандариновим фрешем Тарас не рекомендує. До карпачо - ще трохи руколи, ікри золотої форелі, сіль та перець. Собівартість такої страви - не більше сімдесяти гривень. Бо риби - лише 60 грамів. У ресторанах же доведеться заплатити близько трьохсот гривень.



З мандаринами ще можна готувати крем-брюле, чизкейк або ж спекти пиріг. Головне - фантазія.

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