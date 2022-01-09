Мандарины в Украине: цены, выращивание и блюда со сладким фруктом

Мандарины будут подходить к рыбным салатам.

Вкусные и полезные: мандарины – одни из самых любимых цитрусовых украинцев. Только в прошлом году их к нам импортировали почти на 120 миллионов долларов. В мандаринах – много витаминов и клетчатки. И можно эти цитрусовые не только купить на базаре, но и самому вырастить в теплице, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 8 января.

Мандарины: особенности выращивания

Татьяна Кузьмук из Запорожья выращивает цитрусовые уже 12 лет. Даже создала настоящий зимний сад – на 80 квадратных метров. Мандарины – одни из самых любимых плодов. Саженцы заказывают из Испании и Соединенных Штатов Америки. Поддерживать комнатную температуру и необходимый уровень влажности воздуха, не заливать деревца водой, а еще — обеспечить им достаточно света и через несколько лет мандарины будут обильно рожать, говорит садовница.

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Плоды женщина собирает регулярно, но не продает. Какая урожайность мандариновых деревьев – не подсчитывала. В супермаркете мандарины Татьяна не покупает уже давно. Ест только из своего сада. Татьяна так увлеклась выращиванием мандаринов, что мечтает высадить еще больше деревьев. Но сначала, говорит, нужно расширить приусадебный участок.

Мандарины в Украине: цены.

Тем временем на тернопольском рынке – оранжевые горы. Мандарины – чуть ли не на каждой ларьке. Испанские – 40 гривен за килограмм, а еще из Италии по сорок пять. Из Турции – самые дешевые – по тридцать восемь гривен за килограмм. Одних цены пугают, а других устраивают. Только в прошлом году Украина импортировала мандарин почти на 120 миллионов долларов. То есть — примерно вполовину больше, чем в 2020 году. Наиболее активно их завозили из Турции, Пакистана и Египта. Продавцы уверяют — эти цитрусовые не слишком подорожали за последнее время. И советуют, как выбрать самые сладкие. Чем кожица мягче, тем слаще.

Мандарины: польза цитрусовых

Природный антисептик – так называет мандарины диетология Марьяна Лебедь. И советует есть эти фрукты со всеми волокнами и ворсинками. Но съедать в течение суток стоит не больше полдесятка мандаринок, отмечает диетология. А перед употреблением – обязательно мыть. Ибо на кожуре могут быть остатки химических веществ, которые используют для более длительного хранения цитрусовых. Такие плоды, как правило, – липкие на ощупь.

Мандарины: блюда

Сначала столичный шеф-повар берется готовить карпаччо. Рыбу Тарас Шевченко нарезал заранее – тоненькими слайсами. Соусов четыре – с разными вкусами – от сладкого до кисловатого. Для карпаччо можно брать только свежую сырую морскую или океаническую рыбу. А от речной лучше отказаться



Затем шеф-повар нарезает помидоры черри и мандарины. Говорит, эти кисло-сладкие цитрусовые подходят к блюдам из рыбы и морепродуктов. А вот поливать рыбу мандариновым фрешем Тарас не советует. К карпаччо еще немного рукколы, икры золотой форели, соль и перец. Себестоимость такого блюда – не более семидесяти гривен. Потому что рыбы – всего 60 граммов. В ресторанах придется заплатить около трехсот гривен.



С мандаринами еще можно готовить крем-брюле, чизкейк или же испечь пирог. Главное – фантазия.

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