В Украину завезли мандарины с опасным вредителем

Фрукты вернули в страну-импортера.
На таможне в Буковине остановили партию мандаринов, в которой обнаружили вредителей.
Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Черновицкой области.
В партии мандаринов, вес которой 19,8 тонн, обнаружили средиземноморскую плодовую муху. Это опасный карантинный вредитель.
"Во время инспектирования и фитосанитарной экспертизы в грузе с мандаринами, который направлялся из Турции, обнаружена средиземноморская плодовая муха (личинки в живом состоянии)", — говорится в сообщении.
Груз вернули в страну-импортера.
Напомним, в Волынской области из-за нашествия белой американской бабочки вводили карантин в 35 населенных пунктах. Вредитель за ночь может уничтожить дерево. В общей сложности бабочка угрожает 300 видам растений.
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