В Украину завезли мандарины с опасным вредителем

В Украину завезли мандарины с опасным вредителем

Фрукты вернули в страну-импортера.

На таможне в Буковине остановили партию мандаринов, в которой обнаружили вредителей.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Черновицкой области.

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В партии мандаринов, вес которой 19,8 тонн, обнаружили средиземноморскую плодовую муху. Это опасный карантинный вредитель.

"Во время инспектирования и фитосанитарной экспертизы в грузе с мандаринами, который направлялся из Турции, обнаружена средиземноморская плодовая муха (личинки в живом состоянии)", — говорится в сообщении.

Груз вернули в страну-импортера.

Напомним, в Волынской области из-за нашествия белой американской бабочки вводили карантин в 35 населенных пунктах. Вредитель за ночь может уничтожить дерево. В общей сложности бабочка угрожает 300 видам растений.

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