В Одесской области пьяный водитель наехал на пешехода: молодой парень погиб

Травмы оказались несовместимыми с жизнью.
В Одесской области водитель "Москвича" насмерть сбил 19-летнего пешехода.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции области.
Отмечается, что смертельная авария произошла в поселке Ширяево вечером 3 января. Молодой человек шел по обочине дороги. В этот момент на него наехало авто.
Парня госпитализировали в медицинское учреждение. Впрочем, травмы оказались несовместимыми с жизнью. Спасти его не удалось.
Водителя "Москвачи" проверили на алкоголь. Оказалось, что к моменту ДТП он был пьяным. Информацию об аварии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Санкция статьи за совершенное предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на аналогичный срок.
Как сообщалось, в селе Добротов Надворнянского района Ивано-Франковской области 13-летняя девочка попала в ДТП. Авария произошла ночью 2 января. В результате наезда ребенка с травмами госпитализировали в Ивано-Франковскую областную детскую клинисную больницу.
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