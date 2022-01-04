"Промышленного безвиза" с ЕС в 2022 году не будет — Стефанишина

"Промышленного безвиза" с ЕС в 2022 году не будет — Стефанишина

Вице-премьер считает, что о заключении соглашения говорить пока рано.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что соглашение о "промышленном безвизе" с Европейским Союзом не будет заключено в 2022 году.

Об этом она сказала в эксклюзивном интервью агентству " Интерфакс-Украина ".

По словам Стефанишиной, конкретно о сроках заключения соглашения о "промышленном безвизе" пока говорить рано.

"Я предлагаю вернуться к этому вопросу поближе к лету 2022 года, тогда я смогу назвать конкретные даты", — пояснила вице-премьер.

Она добавила, что летом текущего года будет завершаться работа миссий, оценивающих готовность Украины к заключению соглашения, и после их завершения правительство сможет инициировать официальные переговоры.

"Но прежде, чем завершится эта оценка и будут представлены рекомендации, процесс официальных переговоров мы не сможем инициировать. КРИ, которое я устанавливала бы на 2022 год, — это начало официальных переговоров. Они могут быть очень быстрыми, если удастся построить политический консенсус в Еврокомиссии в отношении этого соглашения", — заявила вице-премьер.

На уточняющий вопрос, допускает ли она возможность заключения соглашения в 2022 году, Стефанишина ответила отрицательно.

Соглашение АСАА – это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской. Заключение АСАА, или так называемого промышленного безвиза, позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине вместо обращения к официальному представителю – резиденту Евросоюза, имеющему право получить такой документ. Возможность заключения такого соглашения предусмотрена Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Напомним: