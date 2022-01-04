"Промислового безвізу" з ЄС у 2022 році не буде - Стефанішина

"Промислового безвізу" з ЄС у 2022 році не буде - Стефанішина

Віцепрем'єрка вважає, що про укладення угоди говорити поки зарано.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що угода про "промисловий безвіз" із Європейським Союзом не буде укладена у 2022 році.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Стефанішиної, конкретно про терміни укладання угоди про "промисловий безвіз" поки говорити зарано.

"Я пропоную повернутися до цього питання ближче до літа 2022 року, тоді я зможу назвати конкретні дати", - пояснила віцепрем'єрка.

Вона додала, що влітку поточного року завершуватиметься робота місій, які оцінюють готовність України до укладення угоди, і після їх завершення уряд зможе ініціювати офіційні переговори.

"Але перш, ніж завершиться ця оцінка і будуть представлені рекомендації, процес офіційних переговорів ми не зможемо ініціювати. КРІ, який би я встановлювала на 2022 рік, - це початок офіційних переговорів. Вони можуть бути дуже швидкими, якщо вдасться побудувати політичний консенсус у Єврокомісії щодо цієї угоди", - заявила віцепрем'єрка.

На уточнювальне запитання, чи допускає вона можливість укладання угоди 2022 року, Стефанішина відповіла негативно.

Угода АСАА - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській. Укладання АСАА, або так званого промислового безвізу, дало б змогу виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні замість звернення до офіційного представника - резидента Євросоюзу, який має право отримати такий документ. Можливість укладання такої угоди передбачена в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

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