В США создали уникальный кемпер, у которого девять колес

В США создали уникальный кемпер, у которого девять колес

Кемпер построен на базе настоящего Harley-Davidson.

Если вы мотоциклист до саміх кончиков пальцев и вы мечтаете путешествовать по странам, для вас есть хорошие новости. Кенни Килпатрик из штата Монтана создал уникальный кемпер, базирующийся на мотоцикле.

Мужчина взял свой любимый Harley-Davidson и переделал его на кемпер добавив к нему немалый полуприцеп. Назвал он свое творение – KennyBilt. Об этом сообщает издание autoevolution.

Для того, чтобы творение не противоречило философии Harley-Davidson Кенни Килпатрик связался с представителями компании, рассказал им о своей идее и они позволили ему осуществить переоборудование и использовать цветную схему и эмблему «Харлея».

Под капотом у этого зверя двигатель объемом 1340 кубических сантиметров, которого вполне достаточно для комфортного передвижения. Длина KennyBilt более девяти метров, чтобы конструкция стабильно держалась на дороге, она имеет девять колес. Техническую часть пришлось немного модифицировать – улучшенное сцепление, усиленная трансмиссия и пневматический тормоз. После всех переработок KennyBilt уверенно себя чувствует на хайвеях США.

Кемпер рассчитан на трех крепких людей, но и вчетвером там тоже будет неплохо. Несмотря на довольно грубый внешний вид, внутри фургона очень уютно. Здесь есть удобный диван, панорамные окна в потолке и гигантская кровать спереди.

Машина действительно уникальна, не часто увидишь целый трейлер, который тянет на себе Harley-Davidson. Чтобы построить её байкеру, понадобился целый год. После чего он несколько раз проехался на нем, а затем начал показывать свое творение на разных выставках по всему миру. Кемпер хранится в музее "Wheels Through Time" в Северной Каролине.

Напомним, что недавно старенький минивэн Dodge превратили в полноценный автодом.