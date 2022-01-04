У США створили унікальний кемпер, який має дев’ять коліс

Кемпер побудований на базі справжнього Harley-Davidson.

Якщо ви мотоцикліст до самого серця і ви мрієте подорожувати країнами, для вас є гарні новини. Кенні Кілпатрік зі штату Монтана створив унікальний кемпер, який базується на мотоциклі.

Чоловік узяв свій улюблений Harley-Davidson та переробив його на кемпер додавши до нього чималий напівпричіп. Назвав він своє творіння – KennyBilt. Про це повідомляє видання autoevolution.

Для того, щоб творіння не суперечило філософії Harley-Davidson Кенні Кілпатрік зв’язався з представниками компанії, розповів їм про свою ідею і вони дозволили йому здійснити переобладнання та нівіть використати кольорову схему та емблему “Харлея”.

Під капотом у цього “звіра” двигун об’ємом 1340 кубічних сантиметрів, якого повністю достатньо для комфортного пересування. Довжина KennyBilt більш ніж дев’ять метрів, щоб конструкція стабільно трималась на дорозі вона має дев’ять коліс. Техніку довелося трохи модифікувати – покращене зчеплення, посилена трансмісія та пневматичні гальма. Після всіх переробок KennyBilt впевнено почуває себе на хайвеях США.

Кемпер розраховано на трьох кремезних людей, але і вчотирьох там також буде непогано. Не дивлячись на доволі таки брутальний зовнішній вигляд, всередині фургону дуже затишно. Тут є зручна канапа, панорамні вікна у стелі та велетенське ліжко спереду.

Машина справді унікальна, не часто побачиш цілий трейлер, який тягне на собі Harley-Davidson. Щоб побудувати її байкеру знадобився цілий рік. Після чого він кілька разів проїхався на ньому, а потім почав показувати своє творіння на різних виставках по всьому світі. Наразі, кемпер зберігається в музеї “Wheels Through Time” в Північній Кароліні.

Нагадаємо, що нещодавно старенький мінівен Dodge перетворили на повноцінний автобудинок.