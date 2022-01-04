До України завезли мандарини з небезпечним шкідником

Фрукти повернули до країни-імпортера.
На митниці на Буковині зупинили партію мандаринів, у якій виявили шкідників.
Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.
У партії мандаринів, вага якої 19,8 тонн, виявили середземноморську плодову муху. Зазначається, що це небезпечний карантинний шкідник.
"Під час інспектування та фітосанітарної експертизи у вантажі з мандаринами, який прямував з Туреччини, виявлено середземноморську плодову муху (личинки у живому стані)", - йдеться у повідомленні.
Вантаж повернули до країни-імпортера.
Нагадаємо, у Волинській області через нашестя білого американського метелика вводили карантин у 35 населених пунктах. Шкідник за ніч може знищити дерево. Загалом метелик загрожує 300 видам рослин.
Читайте також:
- В Україні здешевшали цитрусові: яка вартість фруктів
- Мандарини корисні, але не для всіх. Кому цей новорічний фрукт може нашкодити