До України завезли мандарини з небезпечним шкідником

До України завезли мандарини з небезпечним шкідником

Фрукти повернули до країни-імпортера.

На митниці на Буковині зупинили партію мандаринів, у якій виявили шкідників.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

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У партії мандаринів, вага якої 19,8 тонн, виявили середземноморську плодову муху. Зазначається, що це небезпечний карантинний шкідник.

"Під час інспектування та фітосанітарної експертизи у вантажі з мандаринами, який прямував з Туреччини, виявлено середземноморську плодову муху (личинки у живому стані)", - йдеться у повідомленні.

Вантаж повернули до країни-імпортера.

Нагадаємо, у Волинській області через нашестя білого американського метелика вводили карантин у 35 населених пунктах. Шкідник за ніч може знищити дерево. Загалом метелик загрожує 300 видам рослин.

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