Нашестя гусені на Волині: у трьох громадах оголосили карантин

Нашестя гусені на Волині: у трьох громадах оголосили карантин

Наразі розвивається гусінь другого покоління.

На Волині у трьох громадах оголосили карантин. Гусінь білого американського метелика атакує фруктові дерева і вже навіть перекинулася на горіхи.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 15 вересня.

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Досі побороти шкідника місцеві намагалися самотужки. Але, кажуть, влітку її було значно менше. Наразі пошкоджені чи не всі дерева. У Держпродслужбі зазначають, що це друге покоління гусені. Значно чисельніше і шкідливіше.

Чи можливо побороти гусінь і як на Волині планують зупинити її розповсюдження - про це у наступному випуску ТСН.

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Раніше стало відомо, що Херсонську область атакує американський білий метелик, для нього цьогоріч дуже сприятливі погодні умови.

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