Нашестя гусені на Волині: у трьох громадах оголосили карантин

Наразі розвивається гусінь другого покоління.
На Волині у трьох громадах оголосили карантин. Гусінь білого американського метелика атакує фруктові дерева і вже навіть перекинулася на горіхи.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 15 вересня.
Досі побороти шкідника місцеві намагалися самотужки. Але, кажуть, влітку її було значно менше. Наразі пошкоджені чи не всі дерева. У Держпродслужбі зазначають, що це друге покоління гусені. Значно чисельніше і шкідливіше.
Чи можливо побороти гусінь і як на Волині планують зупинити її розповсюдження - про це у наступному випуску ТСН.
Раніше стало відомо, що Херсонську область атакує американський білий метелик, для нього цьогоріч дуже сприятливі погодні умови.