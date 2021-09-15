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Нашестя гусені на Волині: у трьох громадах оголосили карантин

Нашестя гусені на Волині: у трьох громадах оголосили карантин

pixabay.com

Наразі розвивається гусінь другого покоління.

На Волині у трьох громадах оголосили карантин. Гусінь білого американського метелика атакує фруктові дерева і вже навіть перекинулася на горіхи. 

Про це йдеться у ТСН.Ранок 15 вересня.

Досі побороти шкідника місцеві намагалися самотужки. Але, кажуть, влітку її було значно менше. Наразі пошкоджені чи не всі дерева. У Держпродслужбі зазначають, що це друге покоління гусені. Значно чисельніше і шкідливіше. 

Чи можливо побороти гусінь і як на Волині планують зупинити її розповсюдження - про це у наступному випуску ТСН. 

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