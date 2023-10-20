59% абонентів захищають фінансовий номер телефону

Жовтень – місяць кібербезпеки у світі. Київстар традиційно провів активності з метою привернути увагу суспільства до питань кіберзахисту та відповідальної поведінки у кіберпросторі.

За словами Яни Гірчак, начальниці з відділу запобігання шахрайству Київстар, важливо, щоб користувачі знали про можливі шахрайські схеми та уміли захищатися і правильно реагувати на загрози в мережі. Найчастіше кібершахраї за допомогою психологічного тиску – соціальної інженерії – змушують людей власноруч віддавати кошти чи інформацію, і повернути втрачене найчастіше неможливо. Київстар проводить регулярні інформаційні кампанії та рекомендує як убезпечитись від віртуальних зловмисників.

Третій рік поспіль компанія проводить опитування* серед абонентів, побудоване на основі найважливіших правил кібергігієни:

Телеком оператор підтримує #ШахрайГудбай – інформаційну кампанію Національного банку України та Кіберполіції, мета якої – навчити українців правилам безпеки безготівкових та онлайн-платежів. Більше інформації про безпечну поведінку в інтернеті, а також про правила платіжної безпеки – на сайті проєкту: https://promo.bank.gov.ua/stopfraud/.

* В опитуванні Київстар взяли участь понад 250 користувачів.

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на червень 2023 року обслуговував 24,1 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар допомагає абонентам, суспільству і країні долати складнощі військового часу. Від початку повномасштабної війни компанія виділила понад 1,4 млрд грн допомоги державі, військовим, суспільству, абонентам. Єдиний акціонер Київстару – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться у вільному обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар більше 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.