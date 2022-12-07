Чи продає Україна електрику за кордон: відповідь енергетичного експерта Харченка

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що дані про те, що Україна продає електрику за кордон - це брехня.

Про це він сказав 7 грудня в "Медіацентрі".

Олександр Харченко зазначив, що інформація про продаж Україною електрики за кордон - це пряма брехня, оскільки є європейські центри, які моніторять ці дані.

"Є організація ENTSO-E з європейського боку. У неї є інфопростір, де вони викладають всю інформацію щодо перетоків електроенергії по всій Європі, включно з Україною, яка є частиною європейської системи. Там можна побачити, що з України дійсно фізично виходить електрика і так само фізично в Україну заходить. Відбувається це й через різні частини мережі. Вже певний час для стабілізації нашої мережі ми використовуємо обхідний шлях через Європу. Для того, щоб передати електроенергію, наприклад, для Києва чи Одеси, частина її проходить через Європу і повертається до України", - наголосив Олександр Харченко.

Відсутність світла через ракетні удари по Україні

Російські терористи від 10 жовтня завдають масованих ракетних ударів по українській енергетичній системі. Останній ракетний обстріл був 5 грудня. Тоді окупанти випустили по нашій державі орієнтовно 70 ракет, з яких 60 вдалось збити.

Терористи відверто зізнаються, що вони прагнуть знищити нашу енергосистему, щоб залишити українців без електрики та тепла взимку.

"Укренерго" через ракетні удари запровадило стабілізаційні та аварійні графіки відключення електрики.

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