Держава сама стимулює сірий ринок сигарет, що призводить до бюджетних втрат під час війни - експерт

Абсолютного рекорду нелегальний ринок сигарет в Україні досягнув у жовтня 2023 року, коли зайняв частку 25,7%. Але держава сама створює стимули для цього, замість його обілення ринку та реального наповнення бюджету.

Про це в своєму блозі на РБК-Україна написав виконавчий директор аналітичного центру Український інститут майбутнього Анатолій Амелін.

Збільшилася як частка підробленої продукції (до 11,3%), так і частка продукції, маркованої написом Duty Free або призначеної для експорту, але її нелегально продають в Україні (до 12,9%). При чому, тіньовий ринок — це виключно звичайні сигарети, які підробляють, випускають та продають у неконтрольованій кількості.

При цьому експерт звертає увагу, що взагалі не йдеться про нелегальний ринок тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕН).

"Чому немає тіньового ринку ТВЕН? Все просто — це складно. А виростити тютюн і наповнити ним сигарети — легко", — зазначив Амелін.

Тому ТВЕН на відміну від сигарет, гарантує податкові надходження, адже цей ринок в Україні сьогодні повністю легальний, що підтверджено дослідженнями GROWFORD Institute та Nielsen.

При цьому, за оцінками фахівців, ТВЕН приблизно на 95% менш шкідливі, ніж сигарети, а майже половина населення (44,8%) не усвідомлюють цього. Але, коли йдеться про ТВЕН, тютюн не спалюють, а нагрівають з допомогою спеціальних пристроїв. Таким чином, створюється нікотиновмісний аерозоль для вдихання. Відсутній процес горіння, а отже, немає і шкідливих речовин, що утворюються внаслідок цього.

"З розумінням цих двох фактів європейці вибудовують свою систему оподаткування куріння (акцизну політику). У рекомендаціях Єврокомісії говориться про те, що ставки акцизу з ТВЕН мають бути найменшими (!) серед усіх тютюнових виробів. І сьогодні в країнах ЄС акцизи на ТВЕНи в середньому на 66,3% нижчі за акцизи на сигарети. Наразі готують оновлену версію Директиви і, якщо вірити Financial Times, різниця між ставками на сигарети та ТВЕНи становитиме до 50%", — підкреслив Амелін.

Якщо Верховна рада остаточно ухвалить, днями прийнятий у першому читанні, урядовий законопроєкт № 11090, то до 2028 року Україна отримає адекватний європейський стандарт мінімального рівня акцизу на сигарети – 90 євро за 1000 штук. А акциз на ТВЕНи буде на 20% нижчим. Це, з одного боку, відповідатиме підходам ЄС, з іншого – стимулюватиме споживання ТВЕНів, де немає підробок і менша шкода для організму, а також гарантоване наповнення бюджету.

"Отже, можливість легально стимулювати обілення ринку та наповнення бюджету є. Питання залишилося лише за депутатами", — підсумував виконавчий директор аналітичного центру Український інститут майбутнього.