ЗСУ відбили село Калинівка біля Часового Яру — аналітик

ЗСУ повернули під свій контроль село Калинівка на північ від Часового Яру під час контратаки.

Українські війська провели успішну контратаку та відбили село Калинівка, розташоване на північ від міста Часів Яр.

Про це повідомив експерт німецького видання BILD Юліан Рьопке.

"Українські війська відбили більшу частину Калинівки і відтіснили російських окупантів від каналу біля Часова Яру", - повідомив Рьопке.

Раніше російська армія застосовувала тактику подвійного удару під час наступу на Часів Яр, який розташований на захід від Бахмута. Окупанти безпосередньо атакували мікрорайон "Канал" на східній околиці міста та намагалися обійти його з флангів. Наприкінці квітня росіяни просунулися на південь і досягли каналу Сіверський Донець - Донбас, а нещодавно захопили село Калинівка на півночі, також вийшовши до каналу.

Незважаючи на повну руйнацію мікрорайону "Канал", українські захисники продовжують утримувати свої позиції. Контратака ЗСУ дозволила відбити більшу частину Калинівки та відтіснити російських окупантів від каналу біля Часова Яру.

Відвоювання Калинівки є важливим тактичним успіхом української армії, оскільки це дозволяє зміцнити оборону Часова Яру та запобігти подальшому просуванню російських військ у цьому напрямку. Контроль над каналом Сіверський Донець - Донбас також має стратегічне значення, адже це ускладнює логістику та постачання для російських підрозділів.

Нагадаємо, раніше речник Нацгвардії України Руслан Музичук повідомляв, що на ділянці Часового Яру активність ворога продовжує бути досить великою. Це не лише спроби штурмів, а й застосування противником авіації.

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