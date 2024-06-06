В НГУ прокоментували ситуацію біля Часового Яру

На ділянці Часового Яру активність ворога продовжує бути досить великою. Це не лише спроби штурмів, а й застосування противником авіації.

Про це повідомив речник Нацгвардії України Руслан Музичук в ефірі "Еспресо".

"Протягом останніх днів російські війська активізували певні дії південніше Часового Яру в районі Кліщіївки та Андріївки, щоб пробувати покращити своє тактичне положення і тим самим, можливо, створити певні передумови для активності в районі Іванівського", – зауважив речник.

При цьому українські захисники утримують оборону й відбивають усі штурми, в яких противник більше застосовує бронетехніки. За словами Музичука, одна з бригад минулого тижня знищила 5 танків на цьому напрямку.

"Тобто ворог використовує танки й для посилення штурмів, і для завдання ураження з закритих вогневих позицій", – підсумував Музичук.

Нагадаємо, останнім часом російські загарбники посилили атаки на Часів Яр Донецької області. Вони лізуть колонами, застосовуючи велику кількість бронетехніки. Але ці спроби ворога марні.

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