В НГУ прокомментировали ситуацию у Часова Яра

На участке Часова Яра активность врага продолжает быть достаточно большой. Это не только попытки штурмов, но и применение противником авиации.

Об этом сообщил представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук в эфире "Эспрессо".

"В течение последних дней российские войска активизировали определенные действия к югу от Часова Яра в районе Клищиевки и Андреевки, чтобы пробовать улучшить свое тактическое положение и тем самым, возможно, создать определенные предпосылки для активности в районе Ивановского", — отметил спикер.

При этом украинские защитники удерживают оборону и отражают все штурмы, в которых противник больше применяет бронетехнику. По словам Музычука, одна из бригад на прошлой неделе уничтожила 5 танков в этом направлении.

"То есть враг использует танки и для усиления штурмов, и для нанесения поражения с закрытых огневых позиций", – подытожил Музычук.

Напомним, в последнее время российские захватчики усилили атаки на Часов Яр Донецкой области. Они лезут колоннами, применяя большое количество бронетехники. Но эти попытки врага напрасны.

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