ВСУ отбили село Калиновка возле Часового Яра — аналитик

ВСУ вернули под свой контроль село Калиновка к северу от Часового Яра во время контратаки.

Украинские войска провели успешную контратаку и отразили село Калиновка, расположенное к северу от города Часов Яр.

Об этом сообщил эксперт немецкого издания BILD Юлиан Репке.

"Украинские войска отбили большую часть Калиновки и оттеснили российских оккупантов от канала у Часового Яра", — сообщил Репке.

Ранее российская армия применяла тактику двойного удара во время наступления на Часов Яр, расположенный к западу от Бахмута. Оккупанты непосредственно атаковали микрорайон "Канал" на восточной окраине города и пытались обойти его с флангов. В конце апреля россияне продвинулись на юг и достигли канала Северский Донец – Донбасс, а недавно захватили село Калиновка на севере, также выйдя к каналу.

Несмотря на полное разрушение микрорайона "Канал", украинские защитники продолжают удерживать свои позиции. Контратака ВСУ позволила отбить большую часть Калиновки и оттеснить российских оккупантов от канала возле Часового Яра.

Отвоевание Калиновки является важным тактическим успехом украинской армии, поскольку это позволяет укрепить оборону Часвого Яра и предотвратить дальнейшее продвижение российских войск в этом направлении. Контроль над каналом Северский Донец – Донбасс также имеет стратегическое значение, ведь это усложняет логистику и поставки для российских подразделений.

Напомним, ранее представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук сообщал, что на участке Часового Яра активность врага продолжает быть достаточно большой. Это не только попытки штурмов, но и применение противником авиации.

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