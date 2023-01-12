Ілон Маск побив світовий рекорд із падіння статків

Американський мільярдер Ілон Маск побив світовий рекорд, втративши найбільше особистих статків в історії.

Про це пише BBC.

У блозі Книги рекордів Гіннеса йдеться, що Маск втратив близько $165 мільярдів від листопада 2021 року до грудня 2022 року. Цифри базуються на даних Forbes, але інші джерела припускають, що його втрати можуть бути більшими.

Причиною такого стрімкого падіння стало зниження вартості акцій компанії Tesla після купівлі соцмережі Twitter.

Збитки Ілона Маска від листопада 2021 року перевищили попередній рекорд у $58,6 мільярдів — саме стільки втратив японський технологічний інвестор Масайоші Сон 2000 року.

Приблизний збиток базується на вартості акцій Маска. Вони ще можуть здорожчати, і тоді статки американського мільярдера знову зростуть.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск втратив понад 200 мільярдів доларів через падіння акцій компанії-виробника електромобілів. Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск, який нещодавно купив соціальну мережу Twitter, більше не найбагатша людина у світі. Перше місце наразі займає глава групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

Ілон Маск все-таки придбав Twitter

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