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Курс валют на 18 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 18 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют 18 жовтня / Фото: Associated Press

Євро та злотий ще впали у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 18 жовтня. Так, порівняно із попередным днем, долар здорожчав на одну копійку, а злотий та євро ще здешевшали.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,23 (+1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 44,79 грн (-12 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,38 грн (-6 коп.)

Нагадаємо, голова ВР підписав закон про підвищення податків. Найближчим часом очікується підпис президента.

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