Курс валют на 18 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Евро и злотый еще упали в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 18 октября. Так, по сравнению с предыдущим днем доллар подорожал на одну копейку, а злотый и евро еще подешевели.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,23 (+1 коп.)

Курс евро

1 евро – 44,79 грн (-12 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,38 грн (-6 коп.)

Напомним, глава ВР подписал закон о повышении налогов. В ближайшее время ожидается подпись президента.

Читайте также: