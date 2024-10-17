Курс валют на 18 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Евро и злотый еще упали в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 18 октября. Так, по сравнению с предыдущим днем доллар подорожал на одну копейку, а злотый и евро еще подешевели.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,23 (+1 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 44,79 грн (-12 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,38 грн (-6 коп.)
Напомним, глава ВР подписал закон о повышении налогов. В ближайшее время ожидается подпись президента.
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